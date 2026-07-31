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Фекальные шарики витают в воздухе: как пылесос разносит по дому невидимую угрозу

Фекальные шарики витают в воздухе: как пылесос разносит по дому невидимую угрозу

Мы ходим по ним каждый день, но редко задумываемся, что скрывается внутри коврового ворса. Какие опасности таит домашний «пылесборник» и помогут ли обычные средства вернуть ему чистоту? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

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