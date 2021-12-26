Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Конте не нравятся сравнения «Тоттенхэма» с «Челси»-2016/17: «Разница слишком большая. Там я работал с начала сезона, когда можешь принимать решения по игрокам»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался по поводу сравнений с «Челси», который под его руководством в первый сезон выиграл чемпионат Англии в сезоне-2016/17.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх