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Царьград

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Глава города Курск Игорь Куцак уходит с поста мэра

Глава города Курск Игорь Куцак уходит с поста мэра

Игорь Куцак сообщил о том, что уходит с поста мэра города Курск.Во время заседания областного правительства Курской области Игорь Куцак заявил о том, что уходит с поста мэра.

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