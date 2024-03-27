Эксперт ДОМ.РФ Насонов: льготная ипотека доступна для всех граждан России

Семьи, у которых родились или были усыновлены дети в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент благодаря льготной программе.
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