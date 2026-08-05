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Пятый канал

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Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО: что это значит

Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО: что это значит

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, на котором объявил о кадровых изменениях в структуре военного ведомства и командовании группировками войск в зоне специальной военной операции.

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