С 1 октября в Минской области благоустроили 84 парка и сквера, отремонтировали более 1 тыс. кв.м тротуаров и высадили свыше тысячи деревьев.
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