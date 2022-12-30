Армия России развивает успехи на нескольких фронтах — генштаб ВСУ

Армия России продолжает наступать на артёмовском направлении и улучшать тактическое положение на лиманском и купянском — главное из сводки генштаба ВСУ: На Северском и Слобожанском направлениях позиции ВСУ обстреляны из артиллерии в районах н.
Армия России продолжает наступать на артёмовском направлении и улучшать тактическое положение на лиманском и купянском — главное из сводки генштаба ВСУ: На Северском и Слобожанском направлениях позиции ВСУ обстреляны из артиллерии в районах н.
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