Россияне активно скупают бытовую технику и электронику. Продажи выросли на 28% за год, согласно данным «Русского стандарта»

Россияне стали активно скупить технику и электронику: продажи в первом квартале 2024 года выросли на 28% в сравнении с тем же периодом годом ранее, как сообщили в банке «Русского стандарта» (располагает одной из самых больших эквайринговых сетей в стране).
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