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Рогов заявил, что энергоблоки ЗАЭС остановили из-за обстрелов ВСУ и повреждений ЛЭП

Рогов заявил, что энергоблоки ЗАЭС остановили из-за обстрелов ВСУ и повреждений ЛЭП

Энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

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