Рогов заявил, что энергоблоки ЗАЭС остановили из-за обстрелов ВСУ и повреждений ЛЭП

Энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.