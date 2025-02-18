В регионе увеличен размер единовременной выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на предприятия АПК

Мера поддержки в форме единовременной выплаты предоставляется выпускникам общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также специалистам с высшим или средним профессиональным образованием, работающим по специальности на предприятиях агропромышленного комплекса и в государственных ветеринарных клиниках Ивановской области.
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