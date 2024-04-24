Bloomberg: скидка на российский газ для Китая составит до 28% до 2027 года

Россия будет продавать газ Китаю на 28% дешевле, чем европейским потребителям. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития России.
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