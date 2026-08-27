Сдача в аренду ипотечной квартиры может обернуться штрафом

Ключевой риск для заемщика — не сам факт аренды, а отсутствие согласования с банком, когда такое условие прямо предусмотрено договором Сдача ипотечной квартиры в аренду может привести к серьезным последствиям для собственника, предупредил юрист Ярослав Остапенко в интервью "Абзацу".