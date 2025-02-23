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Владимир Путин наградил Якутского бойца за героизм на передовой

Владимир Путин наградил Якутского бойца за героизм на передовой

Младший сержант Андрей Григорьев из Якутии получил "Золотую звезду" из рук Владимира Путина за мужество и героизм.

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