Дело на 50 млрд. На Украине решили, кому положено красть деньги на дроны

Денис Давыдов 10 декабря 2024 г. В сети можно найти десятки видео и фото, на которых глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров и бывший глава подчиняющейся министерству Госслужбы спецсвязи и защиты информации Юрий Щиголь хвастаются передачей дронов ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии