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Война на Украине ослабила противовоздушную оборону Израиля — The Telegraph

Война на Украине ослабила противовоздушную оборону Израиля — The Telegraph

Война на Украине ослабила противовоздушную оборону Израиля перед атакой Ирана, пишет The Telegraph. Издание поясняет причину: Запад концентрировался на защите Украины от российских атак, что ослабило оборонные возможности Израиля.

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