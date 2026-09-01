СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 632 подписчика

«Следующие жертвы — люди?»: хабаровские живодёрки после колонии сменили имена и завели животных

«Следующие жертвы — люди?»: хабаровские живодёрки после колонии сменили имена и завели животных

Телеканал "78" В 2016-м вся страна содрогнулась от леденящих кровь кадров: две 17-летние студентки, Алёна Савченко и Алина Орлова, зверски убивали бездомных собак, кошек и птиц, снимая расправы на камеру.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя