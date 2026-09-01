«Следующие жертвы — люди?»: хабаровские живодёрки после колонии сменили имена и завели животных

Телеканал "78" В 2016-м вся страна содрогнулась от леденящих кровь кадров: две 17-летние студентки, Алёна Савченко и Алина Орлова, зверски убивали бездомных собак, кошек и птиц, снимая расправы на камеру.
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Этих тварей надо было вывезти в лес и отхерачить так, чтобы живого места не было.
Вообще-то, этих мандавошек надо лечить в психушке! Там явно в мозгах сдвиг серьезный!
А что, так можно запросто поменять фамилию, имя?
5-6 лет назад освободились - а сейчас вдруг кто-то заинтересовался исправились ли ? - что за бред-заметка
А что, эти две лахудры в вакууме живут? Рядом нет соседей? Поломали бы руки-ноги этим сволочам, чтобы мучались!