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От ночных смен в метро до роли Митяя: путь Николая Добрынина к признанию и семейному счастью

От ночных смен в метро до роли Митяя: путь Николая Добрынина к признанию и семейному счастью

Николай Добрынин прошел путь, который редко встречается даже в киносценариях: от тяжелого физического труда в юности и глубокого личного кризиса в зрелости до оглушительной всенародной любви после роли Митяя Буханкина в «Сватах».

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