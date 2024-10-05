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Парламентская газета

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День 6 октября в истории

День 6 октября в истории

День работника электронной промышленности Профессиональный праздник был установлен постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2024 года по инициативе президента Российской академии наук Геннадия Красникова.

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