День 6 октября в истории

День работника электронной промышленности Профессиональный праздник был установлен постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2024 года по инициативе президента Российской академии наук Геннадия Красникова.
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