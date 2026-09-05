Смурфики синие: смешные истории для детей

Готовы окунуться в мир шалостей и синего веселья? Наши смурфики синие снова что-то задумали — и эта история заставит смеяться не только детей, но и взрослых!Готовы окунуться в мир шалостей и синего веселья? Наши смурфики синие снова что-то задумали — и эта история заставит смеяться не только детей, но и взрослых! Ночь опустилась на Смурфидол плавно, как синее покрывало.