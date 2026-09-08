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Живая Кубань

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Матерился по-русски мальчик-иностранец в краснодарской школе. Власти прокомментировали скандал. Выходец из Сирии терроризирует местных одноклассников

Матерился по-русски мальчик-иностранец в краснодарской школе. Власти прокомментировали скандал. Выходец из Сирии терроризирует местных одноклассников

Матерился по-русски мальчик-иностранец в краснодарской школе. Власти прокомментировали скандал. Выходец из Сирии терроризирует местных одноклассниковВ Краснодаре разразился скандал, который вскрыл острую проблему интеграции детей мигрантов в школьную среду и, одновременно, тревожное бессилие системы образования перед лицом реальных угроз.

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