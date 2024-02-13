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ВС РФ за сутки поразили свыше 150 объектов ВСУ на купянском направлении

ВС РФ за сутки поразили свыше 150 объектов ВСУ на купянском направлении

Артиллерийские подразделения Западной группировки российских войск за прошедшие сутки поразили более 150 объектов на купянском направлении, в том числе пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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