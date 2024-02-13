ВС РФ за сутки поразили свыше 150 объектов ВСУ на купянском направлении

Артиллерийские подразделения Западной группировки российских войск за прошедшие сутки поразили более 150 объектов на купянском направлении, в том числе пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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