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На трассе М4 затруднено движение транспорта

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку «Северский Донец» в Каменском районе Ростовской области на участке с 930 по 950 километр автодороги М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону затруднено движения транспорта.

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