В Санкт-Петербурге BMW врезался в трамвай и образовал пробку

В Санкт-Петербурге на улице Куйбышева произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW и трамвая. Об этом сообщил Telegram-канал 78.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российский боец Л...
- Под Владимиром уб...
- Под Владимиром уб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым