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Пятый канал

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Иск отклонен, алименты назначены: чем завершился спор Мироновой и Сороки

Иск отклонен, алименты назначены: чем завершился спор Мироновой и Сороки

Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск актера Андрея Сороки к бывшей супруге Марии Мироновой об изменении порядка общения с общим ребенком.

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