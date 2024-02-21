Ученые-иммунологи раскрыли нежелательные последствия проведенной в пандемию вакцинации от COVID-19.Опасность западных вакцин от COVID-19 гораздо серьезней предполагавшейся ранее, ученые-иммунологи раскрыли нежелательные последствия проведенной в пандемию вакцинации, сообщает журнал ScientDirect, опубликовавший результаты исследований.
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