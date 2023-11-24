43-летний мошенник в Сочи продал чужой недвижимости на 32 млн рублей, пользуясь доверчивостью покупателей

43-летний мошенник в Сочи продал чужой недвижимости на 32 млн рублей, пользуясь доверчивостью покупателейОчередная история с мошенничеством в Сочи поражает степенью доверчивости некоторых людей, и тем, как легко они готовы расставаться с большими суммами денег.