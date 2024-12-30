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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мопе об «Эвертоне»: «Когда у меня плохой день, просто смотрю на счет матчей клуба и улыбаюсь». Форвард «Марселя» принадлежит мерсисайдцам – у него 1 гол в 29 матчах АПЛ за «ирисок»

Нападающий, по-прежнему принадлежащий мерсисайдскому клубу, в этом сезоне выступает за «Марсель» на правах аренды.

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