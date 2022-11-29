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ЧМ-2022. Нидерланды сыграют с Катаром, Англия против Уэльса, Иран – США

Сборная Нидерландов сыграет с Катаром в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также во вторник Эквадор встретится с Сенегалом, Англия – с Уэльсом, Иран будет противостоять США.

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