Сочный абрикосовый пирог из слоеного теста с добавлением долек лимона

Всего 30 минут — и пирог будет готов фото: Shutterstock/Fotodom.ruВо многих регионах России уже начинается сезон абрикосов, поэтому продолжаем делиться рецептами с использованием этого фрукта.
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