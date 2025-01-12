Все о сливочном масле / В чем его польза, каким бывает, как выбрать и хранить

Без вкусного бутерброда со сливочным маслом не обходится ни один перекус. В статье рассказываем, в чем польза и вред продукта, как его выбрать и хранить, а также как не перепутать сливочное масло со спредом и маргарином.
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