Несекретные материалыПолитика"Независимые СМИ" обратились с требованием к руководству нашей страны Рассказы дяди Вовы Все, кто потребовал. И снова здравствуйте. Слышите плачь? Это "Независимые СМИ" плачут.Вернуться к статье148НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей Иванычпризнать всех этих тварей нежелательными на территории России!абрам вербинНадоели все эти быдло-сми.Альбина Колесниковадействительно мы устали читать ваши гадости , правильно что вас закрыли.АВАндрей ВолодичевИноагенты - это Время покажет, 60 минут, Место встречи, Соловьев и им подобные! Вот когда, автор, до тебя это дойдет, тогда можно сказать будет, что народ в стране просыпается и дебилов становится все меньше!Андрей РавдинСМИ, которые работают на благо Родины, получая зарплату от неё же, и которые, возможно, где-то и привирают, и приукрашивают, не могут быть иноагентами по определению, они - нашенские. И лучше получать информацию от них, она более объективная и даёт возможность ориентироваться в пространстве. Иноагентами называют тех, которые врут напропалую и очерняют всё хорошее, что делается на Родине. Эти порождают только злобу и раздражение на СВОЮ Родину, причём необоснованные, чего и требуют от них их работодатели. Так-то, тёзка, а ты, ставя всё с ног на голову тоже льёшь воду на мельницу наших врагов, которые, кстати, даже и не стесняются сами себя так называть. Опомнись, родимый!ПЖПрохожий по жизниПочему назвали не всех? А господина Володичева?людмила берВ точку!!!!Anatolii KondratenkoИ дебилов как ты точно не станет, скунс продажный.ПЖПрохожий по жизниЭто плач об утерянных прибылях. Впрочем, они разумные люди. В преферансе говорят: плачь больше, карта слезу любит. Глядишь - и мизер, поплакал ещё -и тотус, - детишкам на молочишкоNVS66 SergeiShulepovОдин канал ТВ и одну газету, зато нашу.СергейПутин забыл, как Ельцин напрямую выпрашивал деньги у Клинтона на выборы.., чтобы подкупить россиян мнимым улучшением в экономике...Валерий ПашнинВаши слезы бальзам нашему народу.Виктор ЖуравлевВ 1917 году большевики сразу же после своей преступной контрреволюции, арестовавшей Временное правительство и разогнавшей Учредительное Собрание, запретили все средства массовой информации, кроме своих, большевистских. Так чем же путинизм отличается от большевизма?! По дикой логике путинистов, если российские СМИ продают свою продукцию Западу, то они иностранные агенты, а если нефть и газ продаётся Западу, то эти фирмы не иностранные агенты. Путинизм нарушает демократию и либерализм в стране, открыто нарушая Конституцию РФ. Например, по Отчёту ФАС 80% экономики у нас управляется государством, а часть 2 статьи 34 Конституции РФ "не допускает экономической деятельности, направленной на монополизацию..." Почему ура-патриоты этого не видят?! Или они против нашей великой Конституции РФ?Anatolii KondratenkoЭто ваша конституция пиндосовская, а не наша российская. Все западный СМИ и таких как ты продажных надо изгнать из страны.Комментировать
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