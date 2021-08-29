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"Независимые СМИ" обратились с требованием к руководству нашей страны

"Независимые СМИ" обратились с требованием к руководству нашей страны

Рассказы дяди Вовы Все, кто потребовал. И снова здравствуйте. Слышите плачь? Это "Независимые СМИ" плачут.

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Андрей Иваныч
признать всех этих тварей нежелательными на территории России!
абрам вербин
Надоели все эти быдло-сми.
Альбина Колесникова
действительно мы устали читать ваши гадости , правильно что вас закрыли.
Андрей Володичев
Иноагенты - это Время покажет, 60 минут, Место встречи, Соловьев и им подобные! Вот когда, автор, до тебя это дойдет, тогда можно сказать будет, что народ в стране просыпается и дебилов становится все меньше!
Андрей Равдин
СМИ, которые работают на благо Родины, получая зарплату от неё же, и которые, возможно, где-то и привирают, и приукрашивают, не могут быть иноагентами по определению, они - нашенские. И лучше получать информацию от них, она более объективная и даёт возможность ориентироваться в пространстве. Иноагентами называют тех, которые врут напропалую и очерняют всё хорошее, что делается на Родине. Эти порождают только злобу и раздражение на СВОЮ Родину, причём необоснованные, чего и требуют от них их работодатели. Так-то, тёзка, а ты, ставя всё с ног на голову тоже льёшь воду на мельницу наших врагов, которые, кстати, даже и не стесняются сами себя так называть. Опомнись, родимый!
Прохожий по жизни
Почему назвали не всех? А господина Володичева?
людмила бер
В точку!!!!
Anatolii Kondratenko
И дебилов как ты точно не станет, скунс продажный.
Прохожий по жизни
Это плач об утерянных прибылях. Впрочем, они разумные люди. В преферансе говорят: плачь больше, карта слезу любит. Глядишь - и мизер, поплакал ещё -и тотус, - детишкам на молочишко
NVS66 SergeiShulepov
Один канал ТВ и одну газету, зато нашу.
Сергей
Путин забыл, как Ельцин напрямую выпрашивал деньги у Клинтона на выборы.., чтобы подкупить россиян мнимым улучшением в экономике...
Валерий Пашнин
Ваши слезы бальзам нашему народу.
Виктор Журавлев
В 1917 году большевики сразу же после своей преступной контрреволюции, арестовавшей Временное правительство и разогнавшей Учредительное Собрание, запретили все средства массовой информации, кроме своих, большевистских. Так чем же путинизм отличается от большевизма?! По дикой логике путинистов, если российские СМИ продают свою продукцию Западу, то они иностранные агенты, а если нефть и газ продаётся Западу, то эти фирмы не иностранные агенты. Путинизм нарушает демократию и либерализм в стране, открыто нарушая Конституцию РФ. Например, по Отчёту ФАС 80% экономики у нас управляется государством, а часть 2 статьи 34 Конституции РФ "не допускает экономической деятельности, направленной на монополизацию..." Почему ура-патриоты этого не видят?! Или они против нашей великой Конституции РФ?
Anatolii Kondratenko
Это ваша конституция пиндосовская, а не наша российская. Все западный СМИ и таких как ты продажных надо изгнать из страны.

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