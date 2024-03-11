Оскар 2024: лучшие образы звезд на красной дорожке

Блестки, пайетки, металлик и «русалочий шик» В воскресенье красная дорожка голливудского театра «Долби» в буквальном смысле переливалась: звезды прибыли на церемонию вручения премии «Оскар» в шквале блесток, пайеток и ярких металлических платьев.