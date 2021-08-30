Мировое обозрение

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Судьи Верховного суда массово увольняются, чтобы не выполнять заказы Зеленского и СНБО

Судьи Верховного суда массово увольняются, чтобы не выполнять заказы Зеленского и СНБО

 В Украине посыпался Верховный суд. Сразу несколько судей ВСУ покидают насиженные места. Первым звоночком стало заявление об отставке судьи Верховного Суда Николая Гусака, он занимал должность судьи Кассационного суда в составе Верховного суда.

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