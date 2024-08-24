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Петербургский дневник

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Александр Бельский напомнил о 160-летии Ленинградского военного округа

Александр Бельский напомнил о 160-летии Ленинградского военного округа

И о том, что военнослужащие продолжают ратные традиции предшественников Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня исполняется 160 лет Ленинградскому военному округу (ЛВО).

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