"Умственно отсталый". На Зеленского накинулись из-за жалобы на ракетные удары по Украине

федор Это семейство зелёного харчка всё поголовно надо судить. Пусть мразота ответят за поруганное православие и бойню. Просто твари и к таким пощады никакой не должно быть!

Eduard Заметьте:"Россияне не бомбят мирные кварталы,как украинцы.Им всё равно кого бомзануть машину,мног этажку.Оружие сейчас точное..Если на Украине дома и горят,то этоюпотому что укропы там прячутся,имже в чистом поле воевать не хочется!