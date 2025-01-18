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"Умственно отсталый". На Зеленского накинулись из-за жалобы на ракетные удары по Украине

"Умственно отсталый". На Зеленского накинулись из-за жалобы на ракетные удары по Украине

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского после жалобы на массированную атаку со стороны России по инфраструктуре Украины утром 15 января.

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Комментарии
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федор
Это семейство зелёного харчка всё поголовно надо судить. Пусть мразота ответят за поруганное православие и бойню. Просто твари и к таким пощады никакой не должно быть!
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23 час.
Eduard
Заметьте:&quot;Россияне не бомбят мирные кварталы,как украинцы.Им всё равно кого бомзануть машину,мног этажку.Оружие сейчас точное..Если на Украине дома и горят,то этоюпотому что укропы там прячутся,имже в чистом поле воевать не хочется!
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20 час.
Eduard
Если бы Зе убрал ВСУ как обещал,бтого бы не было вообще!
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20 час.

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