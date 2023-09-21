«Оренбург» снова возглавит группу в Кубке России, если победит «Факел». Больше в это верят и букмекеры

В четвертом туре Кубка России остался последний матч, в нем «Оренбург» примет «Факел». В группе А первым идет ЦСКА с семью очками, далее – «Оренбург» с шестью, «Сочи» с пятью и «Факел» с тремя.
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