Студенческий городок хотят построить на острове Помазкин в Барнауле

Планируется построить здания для учреждений среднего и высшего образования, а также общежития В Барнауле разработают проект планировки острова Помазкин, который будет предусматривать размещение зданий колледжей, техникумов и вузов, а также общежитий.
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