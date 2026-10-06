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Царьград

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Александр Мясников развеял миф о красном мясе при подагре

Александр Мясников развеял миф о красном мясе при подагре

Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг устаревший миф о вреде красного мяса при подагре, заявив о снятии запретов благодаря современным медикаментам.

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