⛈ Вчера на южном берегу Крыма выпала месячная норма осадков за несколько часов «Вчера в районе Ай-Петри выпало 44 мм осадков, в Никитском ботсаду — 44 мм, в Ялте — 36 мм.
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⛈ Вчера на южном берегу Крыма выпала месячная норма осадков за несколько часов «Вчера в районе Ай-Петри выпало 44 мм осадков, в Никитском ботсаду — 44 мм, в Ялте — 36 мм.