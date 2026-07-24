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test mazurok

2 подписчика

⛈ Вчера на южном берегу Крыма выпала месячная норма осадков за несколько часов «Вчера в районе Ай-Петри выпало 44 мм осадков, в Никитском ботсаду — 44 мм, в Ялте — 36 мм.

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