Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, почему выборы в стране ничего не изменят: «‎Лишь попытка сделать вид»

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Выборы на Украине, которые планируется провести летом, будут фикцией, потому что в стране нет действующих политических партий и оппозиции, заявил в эфире НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
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