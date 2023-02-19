Грецкий получил матч-штраф за удар Юдина локтем в матче «Амур» – «Ак Барс». Воронков и Радулов заступились, была драка

Вячеслав Грецкий получил матч-штраф в матче «Амур» – «Ак Барс», на льду возникла стычка. В середине первого периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ форвард «Амура» Вячеслав Грецкий жестко встретил защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина локтем в голову.
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