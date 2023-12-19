ВТБ и «Открытие» начали объединение офисной сети

В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов «Открытия». С начала 2024 года клиентам «Открытия» станут доступны продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты.
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