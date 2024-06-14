Движение в двух районах Петербурга ограничат с 14 июня

С 14 июня в двух районах Санкт-Петербурга усложнится автомобильное движение. В Петроградском районе будут проводиться работы на инженерных сетях, которые могут привести к возникновению пробок на пересечении улицы Газовой с улицей Ленина и Левашовским проспектом.
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