Движение в двух районах Петербурга ограничат с 14 июня

С 14 июня в двух районах Санкт-Петербурга усложнится автомобильное движение. В Петроградском районе будут проводиться работы на инженерных сетях, которые могут привести к возникновению пробок на пересечении улицы Газовой с улицей Ленина и Левашовским проспектом.