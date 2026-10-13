Происшествия
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Происшествия

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В Томске директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершении незаконных валютных операций и покушении на мошенничество

Следственными органами СК России по Томской области возбуждены уголовные дела в отношении директора коммерческой организации.

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