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Circana: продажи дисковых копий видеоигр с 2008 года сократились на 85%

Circana: продажи дисковых копий видеоигр с 2008 года сократились на 85%

Рынок физических копий (диски и картриджи) видеоигр в США переживает резкий спад. По данным исследовательской компании Circana, затраты игроков на физические копии игр более чем на половину сократились с 2021 года.

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