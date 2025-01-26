Circana: продажи дисковых копий видеоигр с 2008 года сократились на 85%

Рынок физических копий (диски и картриджи) видеоигр в США переживает резкий спад. По данным исследовательской компании Circana, затраты игроков на физические копии игр более чем на половину сократились с 2021 года.
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