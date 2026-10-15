Исполняющий обязанности председателя ОБСЕ Иньяцио Кассис на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил о сохраняющихся нерешённых гуманитарных вопросах в отношениях Еревана и Баку, включая проблему удерживаемых в Азербайджане 19 армянских пленных.
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