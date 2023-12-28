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Депутат-единоросс Егоров найден мертвым в Тобольске

Депутат-единоросс Егоров найден мертвым в Тобольске

В Тобольске найдено тело 46-летнего депутата городской думы Владимира Егорова. Все обстоятельства гибели народного избранника в настоящее время устанавливаются, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

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