Депутат-единоросс Егоров найден мертвым в Тобольске

В Тобольске найдено тело 46-летнего депутата городской думы Владимира Егорова. Все обстоятельства гибели народного избранника в настоящее время устанавливаются, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.
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