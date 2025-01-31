Стали известны детали дела бывших заместителей экс-главы «Роснано» Чубайса

Бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян подозреваются в нецелевом расходовании 45 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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