Ленобласть выделила более 182 миллионов рублей на капремонт Детской школы искусств и Центра дополнительного образования в Бокситогорске

Работы завершат в 2026 году По распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко из бюджета региона выделили более 182 миллионов рублей на капитальный ремонт Детской школы искусств и Центра дополнительного образования в Бокситогорске, сообщили сегодня в пресс-службе областной администрации.