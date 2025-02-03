Ленобласть выделила более 182 миллионов рублей на капремонт Детской школы искусств и Центра дополнительного образования в Бокситогорске

Работы завершат в 2026 году По распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко из бюджета региона выделили более 182 миллионов рублей на капитальный ремонт Детской школы искусств и Центра дополнительного образования в Бокситогорске, сообщили сегодня в пресс-службе областной администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии