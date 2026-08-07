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FiNE NEWS

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В «Яндексе» объяснили, почему ИИ, пишущий код, не заменит разработчиков

Член правления АО «Яндекс Рус» Тигран Худавердян заявил, что за последний год программирование стало первой отраслью, где искусственный интеллект уже дает экономический эффект, но выразил уверенность, что распространение моделей, способных писать программный код, не приведет к сокращению числа разработчиков.

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